Real su Neymar, ma Tuchel frena: "Voglio tenerlo, ma non dipende solo da lui"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni dei giornalisti francesi al termine del match vinto per 4-0 contro il Tolosa. Tra gli assenti di lusso il brasiliano Neymar, anche se il tecnico ha spiegato: "Leonardo sa che voglio tenerlo. Ma questo non dipende solo da lui. La situazione non è molto chiara, sì. E dobbiamo chiarirla". Su Neymar c'è il Real Madrid che, acquistandolo, potrebbe liberare James in direzione Napoli.