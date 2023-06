Reggiana, in arrivo Vergara dal Napoli: mancano solo le firme

Dopo aver chiuso per Edoardo Pieragnolo del Sassuolo la Reggiana si appresta a piazzare altri due colpi in prospettiva.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver chiuso per Edoardo Pieragnolo del Sassuolo la Reggiana si appresta a piazzare altri due colpi in prospettiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il club emiliano avrebbe chiuso per i prestiti di Alessandro Marcandalli, difensore centrale classe 2002, dal Genoa e Antonio Vergara, centrocampista classe 2003, del Napoli. Per i due giocatori mancano infatti solo le firme.