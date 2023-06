Reggiana su Vergara, contatti con l'entourage: Napoli pronto al prestito

Trova conferme l'indiscrezione emersa negli scorsi giorni sul grande interesse che c'è intorno al talento Antonio Vergara.

TuttoNapoli.net

© foto di claudia.marrone

Trova conferme l'indiscrezione emersa negli scorsi giorni sul grande interesse che c'è intorno al talento Antonio Vergara: nato e cresciuto nell'accademia del Napoli, è reduce da una stagione da assoluto protagonista a Vercelli. Con i piemontesi ha giocato 34 gare in stagione ed ha attirato le attenzioni di tanti club di B. Secondo quanto raccolto da Tmw, sono già andati in scena dei contatti con l'entourage del ragazzo: il club del ds Goretti e del neo tecnico Nesta, vorrebbero il ragazzo in prestito e il Napoli crede che sia pronto per fare una stagione in B. Da protagonista.