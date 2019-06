Reggiani: "Il marchio Napoli come calamita per giocatori come James, Mendes è uno attento..."

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, sviscerando alcuni temi di casa Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: "Trippier vuole restare in Inghilterra e non mi stupiscono le sue parole. Il marchio Napoli in giro per il mondo è una pista percorribile e uno come Mendes è attento a queste cose perché il calcio è diventato ormai un veicolo per tutte le attività che svolgono. La “napoletanità” è un punto di partenza straordinario per creare certi business e portare calciatori del calibro di James Rodrigues fa audience, ma il Napoli non ha bisogno di questi giocatori, ma ha bisogno di strutturarsi.

Dall’Inghilterra ci sarà un esodo dal Chelsea importantissimo e la destinazione Italia fa sempre gola. Il Napoli non credo che cederà i pezzi migliori, Ancelotti vuole migliorare, non fallire e bruciarsi la carriera”.