Reggina, il ds chiude: “Zanoli molto interessante, ma siamo a posto così”

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli. In merito all’interesse dei calabresi per il giovane difensore del Napoli Alessandro Zanoli, il dirigente rivela: "Zanoli? Calciatore molto interessante, so che piace a tanti, ma noi in quella zona di campo siamo a posto così"