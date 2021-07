Reggina, il ds sull'azzurro Folorunsho: "Vuole la A, ma in B siamo la priorità"

Intervenuto ai microfoni di Radio Gamma No Stop il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato di due trattative: quella per trattenere Michael Folorunsho e quella per portare in Calabria Enrico Brignola: "Folorunsho vuole la Serie A, ho parlato con il suo agente e mi ha dato la sua parola che in caso di Serie B noi avremo la priorità su tutte le altre. - spiega Taibi come riporta tuttoreggina.com - Per Brignola stiamo trattando, siamo al lavoro, magari il Sassuolo può liberare il ragazzo".