Reguilon, da Madrid: "Zidane non lo vede, andrà via con recompra per tornare da titolare"

Il Napoli è seriamente interessato a Sergio Reguilon, terzino che al momento Zidane non prende in considerazione. Il quotidiano AS spiega la strategia del Real Madrid: cederlo con il diritto di recompra, un po' come accadde per Morata, e poi farlo tornare alla base per diventare il titolare del club spagnolo sulla corsia mancina.