Reguilon, niente Italia: in chiusura l'affare tra Real Madrid e Man United

Secondo quanto riportato da Marca, il Manchester United è in trattativa col Real Madrid per assicurarsi Sergio Reguilon, terzino sinistro che interessa anche al Napoli. Affare che dovrebbe essere chiuso per una cifra che si aggira sui 25 milioni. Il Real, tuttavia, sta cercando la formula migliore per mantenere ancora il controllo sul calciatore, che nell'ultima stagione si è messo in mostra in prestito al Siviglia. Possibile pertanto che venga inserita una clausola di recompra.