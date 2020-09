Reguilon, niente United: la spunta il Tottenham perché concede recompra al Real

Sergio Reguilon sembrava ad un passo dal Manchester United, ma alla fine potrebbe spuntarla il Tottenham. Come riporta la BBC, gli Spurs sarebbero infatti vicini a un'intesa col Real Madrid per l'acquisto del laterale mancino ex obiettivo, tra le altre, anche del Napoli. Reguilon si trasferirebbe a Londra per circa 30 milioni di euro con un'opzione di recompra a favore dei blancos, valida due stagioni e pari a 35 o 40 milioni. Questa formula che il Tottenham è pronto ad accettare era stata scartata dallo United.