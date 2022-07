Rennes, Inter, Everton: così il Napoli ha anticipato tutti per Kim

Napoli deciso su Kim fino a concludere l'operazione. Scavalcati tutti. La concorrenza s'è gradualmente assottigliata

Napoli deciso su Kim fino a concludere l'operazione. Scavalcati tutti. La concorrenza s'è gradualmente assottigliata: il Rennes ha scoperto che il giocatore avrebbe preferito l'Italia e la Champions - il Napoli -, e i contatti con Everton e Inter non sono andati oltre l'informazione. Insomma, non resta che definire i dettagli e consegnare il difensore a Spalletti. Il dopo-Koulibaly sta per cominciare. Lo scrive il Corriere dello Sport.