Repubblica - ADL affronterà il mercato senza temere concorrenza: arriveranno tanti soldi da 3 cessioni

Il Napoli è pronto ad affrontare con serenità il prossimo mercato, lo farà perché dovrebbero arrivare tanti soldi tra tre cessioni, ovvero quelle di Milik, Allan e Lozano. Secondo Repubblica, i tre calciatori sono in lista di sbarco e le offerte non mancano. Il loro valore di mercato è elevato e dunque con quanto guadagnato De Laurentiis potrà intervenire per rinforzare la rosa senza temere troppo per la concorrenza, soprattutto dei club italiani.