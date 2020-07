Repubblica - Ancora viva l'ipotesi di scambio Bernardeschi-Milik. Ma Under è in pole

Cengiz Under adesso il nome in pole position in casa Napoli per la fascia destra d'attacco. Il club azzurro perderà José Maria Callejon e per rimpiazzarlo starebbe facendo passi importanti, a meno che - riferisce l'edizione odierna de La Repubblica - non si sblocchi lo scambio con la Juventus Milik-Bernardeschi. Un altro nome seguito da tempo per questo ruolo è quello di Jeremie Boga, un vero pupillo di Gattuso.