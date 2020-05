Repubblica - Callejon non ha mai preso in considerazione l'offerta di rinnovo: scelto il sostituto

Otto mesi fa il Napoli ha offerto un biennale a José Maria Callejon, ma stando a quanto scritto oggi da La Repubblica l'esterno spagnolo non avrebbe mai preso in considerazione la proposta azzurra. L'addio, dunque, resta l'ipotesi più probabile, tant'è che Cristiano Giuntoli s'è messo alla ricerca di un sostituto. Il preferito - si legge - è Jeremie Boga del Sassuolo, considerato un campioncino da chiudere in fretta per anticipare la concorrenza.