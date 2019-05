Repubblica - Caso Insigne non è chiuso, la conferma è un punto interrogativo: gli scenari

Per il quotidiano Repubblica il caso Insigne non è chiuso e, anzi, potrebbe davvero cambiare il mercato del Napoli. Perché la conferma di Insigne - scrive il quotidiano oggi in edicola - resta ancora un interrogativo. Il capitano si appresta a giocare pure l’ultima a Bologna, ma sul futuro non c’è ancora nulla di definitivo. Se Insigne dovesse andar via, il club di De Laurentiis sarebbe pronto ad un investimento importante per sostituirlo: Lozano resta sempre un obiettivo (difficile), ma non bisognerebbe escludere neanche un centravanti considerando la duttilità di Milik.