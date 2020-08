Repubblica conferma: "Per Karnezis ed i 3 giovani il Napoli incasserà 20mln dal Lille"

70mln di euro pagabili in 5 anni, più 10mln di euro di bonus. Queste le cifre dell'acquisto di Victor Osimhen, il più costoso della storia del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha confermato la portata dell'operazione anche nelle tante interviste rilasciate ai quotidiani odierni, ma a far scendere virtualmente il costo sono le cessioni messe in piedi sempre con il Lille. Il quotidiano Repubblica conferma le indiscrezioni trapelate ieri: per Karnezis ed i 3 giovani Palmieri, Manzi e Liguori, il club partenopeo incasserà 20mln di euro che renderanno l'operazione Osimhen meno onerosa.