Repubblica - Fabian ha già accettato il rinnovo che va solo ratificato: scadenza 2024 e non ci sarà clausola

Il Real Madrid ha messo gli occhi addosso a Fabian Ruiz e avrebbe volentieri intavolato qualche discorso considerando pure la trattativa per James. Il Napoli non ha voluto e, riporta il quotidiano Repubblica, ha risposto con una mossa che trasuda forza: rinnovo del contratto fino al 2024 e nessuna clausola rescissoria in modo da evitare sorprese in sede di mercato. Questa la proposta avanzata all’entourage di Fabian nel corso degli Europei che il centrocampista ha di fatto accettato: bisogna soltanto ratificare gli accordi con calma nelle prossime settimane.