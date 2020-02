Repubblica - Fabian, il Real si fa sotto: osservatore a Brescia e offerta da 80mln pronta!

Fabian Ruiz è appetito da tanti top club. In prima fila c'è il Real Madrid, che ha mandato un osservatore a relazionare i suoi progressi nel match con il Brescia. Stando a quanto riferito da La Repubblica, Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per battere la concorrenza del Barcellona. Il quotidiano fa comunque sapere che la trattativa per il rinnovo si è bloccata dinanzi al nodo clausola: il Napoli la vorrebbe più alta di 100 milioni di euro, l'entourage ne chiede una più bassa.