Repubblica - Hysaj-Atletico, tutto pronto per la cessione: affare vicino alla conclusione

Non solo mercato in entrata, con i nomi di James Rodriguez ed Elif Elmas che tengono banco nelle ultime ore. Il Napoli sta provando anche a piazzare dei colpi in uscita, per sfoltire la rosa di Ancelotti, magari tagliando i giocatori che meno si adattano al progetto tattico dell'allenatore azzurro. Secondo quanto riportato dall'edizione di oggi de La Repubblica, sul piede di partenza ci sarebbe Elseid Hysaj: per il giocatore albanese era noto da tempo il corteggiamento dell'Atetico Madrid ma al momento - si legge - l'affare è praticamente "vicino alla conclusione".