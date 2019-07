Repubblica - Icardi ha fatto sapere al Napoli di preferire la Juventus

Il Napoli aveva fatto seriamente un tentativo per Mauro Icardi, ma non si è andati oltre. L'argentino, infatti, ha fatto sapere al ds Giuntoli di preferire il trasferimento alla Juventus. Lo ha rivelato l'edizione odierna di Repubblica. Per questo motivo il Napoli è tornato alla carica per Rodrigo, cercato già un anno fa perché pupillo di Ancelotti, ma il calciatore - come ha confermato De Laurentiis - non vuole lasciare la Spagna e dunque, salvo sorprese, anche questa trattativa è destinata a tramontare.