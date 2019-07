Repubblica - Icardi in pole per l'attacco: ADL approfitterà della fretta dell'Inter

De Laurentiis sta cercando di accelerare per l’acquisto del bomber, con Mauro Icardi che in questo momento pare in pole position rispetto a Pépé e Lozano. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il club azzurro proverà in particolare ad approfittare della fretta dell’Inter, costretta a cedere al più presto l’attaccante argentino per poi sferrare a sua volta l’offensiva a Dzeko e Lukaku. La Juventus ora non può muoversi perché deve prima cedere Higuain e Mandzukic.