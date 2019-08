Repubblica - Il Napoli smentisce Campana, Llorente pista concreta ma non c'è ancora affondo

Fernando Llorente è la soluzione perfetta come bomber di scorta qualora dovesse saltare la pista Icardi: il Napoli non ha ancora affondato il colpo proprio perché sta valutando altre situazioni prima di scegliere. Dall’Ecuador è rimbalzata la notizia di un interessamento per Leonardo Campana, 19enne campione under 20 con la sua nazionale, ma dal club azzurro sono filtrate smentite. Lo riporta il quotidiano Repubblica.