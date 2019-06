Repubblica - Il Napoli valuta due contropartite per arrivare a Duvan Zapata

Il Napoli proverà ad utilizzare anche le contropartite per arrivare a Duvan Zapata. A riferirlo è l’edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano scrive: “Le dichiarazioni in casa Atalanta sono abbastanza chiare: c’è un certo fermento in merito al bomber colombiano, al quale non dispiacerebbe tornare a Napoli. La trattativa si prospetta laboriosa perché De Laurentiis proverà ad inserire nell’affare Roberto Inglese, ma anche Simone Verdi, seguito pure dal Torino”.