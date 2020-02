Repubblica - Il Napoli vuole Belotti e ci riproverà in estate: la posizione del Torino

Da tempo il Napoli corteggia Andrea Belotti. Un interesse nato qualche anno fa e che prosegue, con l'intenzione da parte della società di riprovarci la prossima estate. L'edizione odierna di Repubblica, però, fa sapere che l'intenzione di Cairo è quella di non privarsi del suo attaccante. Per questo nei prossimi mesi gli proporrà il rinnovo per prolungare il suo attuale contratto che scadrà nel 2022.