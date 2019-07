Repubblica - James, il tempo è alleato del Napoli: i giorni che passano segnale positivo per ADL

I giorni che passano vengono interpretati come un segnale positivo in chiave James Rodriguez. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il tempo potrebbe rivelarsi il più importante alleato del club azzurro nella trattativa. Se il Real non riuscirà a vendere il colombiano in tempi brevi e alle sue condizioni economiche, aumenteranno le chance per Aurelio De Laurentiis di ottenere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto: una formula su cui il presidente non ha alcuna intenzione di transigere dato che il vero colpo sarà l'attaccante.