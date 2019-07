Repubblica - James-Napoli, firmata scrittura privata e messaggio al Real: "L'azzurro o niente"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo fa il punto sulla situazione relativa a James: "Mendes ha quasi completato la sua missione. Ha impostato il passaggio al Napoli del suo assistito, il colombiano James Rodriguez, con un atto unilaterale. Il fantasista, di proprietà del Real Madrid, si impegna a giocare in Italia con il Napoli. Il contratto va ora perfezionato con un secondo accordo. Quello tra i due club. Anche per questo secondo passaggio Aurelio De Laurentiis ha delegato Mendes, un intermediario suadente, sempre corretto e garbato, un sosia del cantante spagnolo Julio Iglesias anche per quella cortesia caramellosa che risolve le trattative più complesse. Jorge Mendes ha informato il Real Madrid della scelta di James Rodriguez subito dopo la firma della scrittura privata: Napoli o nessuno. Nelle ultime ore spunta uno spiraglio: a fine prestito, il Napoli potrebbe pagare solo una modesta penale in caso di mancato riscatto. Seconda ipotesi: trasformare il diritto in obbligo di riscatto. Un pagamento rateale mascherato".