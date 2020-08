Repubblica - Meret, incontro la prossima settimana: l'entourage vuole il prestito

Se Alex Meret dovesse essere confermato alle spalle di David Ospina nelle gerarchie di Rino Gattuso sarebbe pronto ad andare via in prestito a cercare minuti. Lo conferma anche l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l'estremo difensore ex SPAL accetterebbe l'ipotesi e il suo entourage aspetterebbe soltanto il via libera definitivo da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La prossima settimana ci sarà un incontro decisivo. La cosa certa, comunque, è che per il futuro il Napoli vorrebbe ancora puntarci.