Repubblica - Meret, svolta in vista: ADL vuole blindarlo col rinnovo fino al 2024

Svolta in vista per Alex Meret. Stando a quanto riportato da La Repubblica nella sua edizione online, Aurelio De Laurentiis si sarebbe deciso a blindarlo fino al 2024. Un attestato di stima per il portiere classe '97, che con il rinvio degli Europei potrebbe dunque rinnovare col club azzurro. Il caso stava rischiando di deflagrare dopo il sorpasso di Ospina nelle gerarchie di Gattuso, ma adesso si sta ragionando su un futuro ancora insieme.