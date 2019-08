Repubblica - Milik in partenza se arriva Icardi, ma c'è già il piano B senza l'argentino

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica affronta il tema relativo al futuro di Arek Milik. Con l'arrivo eventuale di Icardi, il polacco potrebbe andar via, magari alla Roma. Intanto sono ferme le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Milik è stato condizionato dalle voci di mercato ma senza Icardi potrebbe comunque restare affiancato da un altro centravanti come Llorente, anche se per lo spagnolo il Napoli non ha ancora affondato il colpo.