Repubblica - Napoli-Pépé, affare ben oltre la tripla cifra: ADL riflette su commissioni e ingaggio

La concorrenza per Nicolas Pépé resta forte ed è per questo che i suoi agenti avanzano pretese importanti, sia dal punto di vista delle commissioni che dell'ingaggio del calciatore. A riportarlo è La Repubblica, secondo cui l'entourage dell'attaccante del Lille sta giocando al rialzo, chiedendo un quinquennale da 5 milioni annui più altri 5 di una tantum per i procuratori stessi. Un affare, dunque, abbondantemente da tripla cifra su cui la società azzurra sta ragionando.