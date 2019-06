Repubblica - Non solo due club di serie A, per Verdi proposte anche dalla CIna

È in uscita dal Napoli dopo appena un anno, non brillante, dall'acquisto dal Bologna. Simone Verdi è uno dei nomi che potrebbero lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Sono tanti i club che in serie A lo cercano, su tutti la Sampdoria ma anche il Torino ha messo gli occhi sull'ala azzurra, anche se fino ad ora nessuno sembra riuscire ad accontentare le richieste del Napoli. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, oltre i due club di serie A, ci sarebbero sul tavolo anche alcune proposte dalla Cina.