Repubblica - Non solo Mertens: in arrivo altri due annunci sui rinnovi

Non solo Dries Mertens: il Napoli lavora ai prolungamenti di contratto e sta per blindare altri due giocatori, si tratta di Nikola Maksimovic e Piotr Zielinski. Per entrambi pronto rinnovo fino al 2025. Il difensore è tornato protagonista con Gattuso, ormai si considera titolare, mentre il centrocampista ha ritrovato il suo ruolo, quello di mezzala, ed è tornato protagonista, anche se deve migliorare nelle realizzazioni. Intanto il Napoli si porta avanti col lavoro e presto i due rinnoveranno. Fumata bianca in arrivo. Lo riporta Repubblica.