Repubblica - Osimhen ha detto sì al Napoli: c'è da battere concorrenza agguerrita di un club inglese

Victor Osimhen è diventato il principale obiettivo di mercato del Napoli per l'attacco. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che i contatti col giocatore 21enne del Lille sono fitti e c'è già il sì del ragazzo al trasferimento in azzurro. Ora bisognerà trattare col Lille, che chiede tanto, ma soprattutto battere la concorrenza agguerrita dell'Arsenal, club che già lo scorso anno acquisto dal Lille Pepè. Un altro ex obiettivo di mercato del Napoli.