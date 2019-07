Repubblica - Pépé, il Napoli ha i soldi: ora lui deve scegliere. C'è un club inglese senza Champions...

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha parlato del caso Nicolas Pepé per il Napoli di Ancelotti, esponendosi attraverso Twitter: "Non esclude James e sta diventando più di una tentazione, anche se il Napoli deve battere per Pepè la concorrenza di un top club (che però nella prossima stagione non gioca la Champions League). Pista calda e stuzzicante, molto dipenderà dalla volontà del giocatore. I soldi ci sono".