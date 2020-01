Repubblica - Perse le tracce di Mertens, si torna sul mercato: tre nomi per l'attacco

Si sono perse le tracce di Dries Mertens. Il belga, ufficialmente, è infortunato da diverse settimane, prima della gara con l'Inter era rientrato in Belgio per farsi curare, poi è tornato ma, a quanto pare, ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo in campo. Per questo l'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il Napoli potrebbe aver bisogno di un nuovo attaccante da ricercare sul mercato. Ci sono tre nomi: Politano, Caputo e Petagna. Il primo è stato trattato già nell'ambito dello scambio con Llorente, gli altri due sono prime punte classiche ma pedine preziose per Sassuolo e Spal.