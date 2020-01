Repubblica - Politano in uscita: era stato offerto alla Roma, ora l'Inter ci prova col Napoli

L'Inter continua a considerare Matteo Politano sacrificabile per arrivare ad altri obiettivi di mercato. Per questo, dopo averlo proposto alla Roma per Spinazzola, lo ha offerto anche al Napoli per avere in cambio Llorente, chiuso da Milik e Mertens al Napoli. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Il club azzurro considera Politano elemento valido da schierare a destra per farlo rientrare col suo mancino, un po' come faceva Suso con Gattuso al Milan.