Repubblica - Pronto l'assalto a Trippier: con lui via libera alla cessione di Malcuit, lo vuole un club di A

Si corre sugli esterni in casa Napoli. Nei prossimi due giorni, oggi le visite mediche e domani la firma sul contratto, si chiuderà la trattativa per Giovanni Di Lorenzo. Ma il Napoli continua a guardare sulle fasce per rinforzare gli esterni. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, il club continua a seguire Trippier del Tottenham, la prima scelta di Carlo Ancelotti. Il suo arrivo - spiega il quotidiano - darebbe il via libera alla partenza di Malcuit, finito nel mirino del Sassuolo.