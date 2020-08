Repubblica - Rinnovo Gattuso, l'esito di Barcellona influirà sull'ingaggio e la durata

Il futuro di Rino Gattuso al Napoli non è in bilico, visto che difficilmente poteva fare di più dopo il disastroso inizio di stagione con Carlo Ancelotti. Però, stando a quanto scritto da La Repubblica, superare o meno il turno sarà un fattore che inciderà anche sul rinnovo dell'allenatore calabrese. Aurelio De Laurentiis - si legge - ha rinviato l'incontro per questo: l'esito della notte spagnolo peserà su durata e ingaggio del nuovo contratto che sarà proposto a Ringhio.