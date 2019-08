Repubblica - Segnali positivi per Icardi: Napoli lo tenta con maxi-ingaggio e concessioni sui diritti

Il Napoli punta tutto su Mauro Icardi per l'attacco, tanto che s'è mossa tutta la dirigenza per provare a strappargli un 'sì' per il rilancio in azzurro. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui la società partenopea è convinta di avere delle carte convincenti per l'ex Sampdoria e sua moglie Wanda Nara: uno stipendio da 7,5 milioni di euro annui più le concessioni sui diritti d'immagine, dettaglio fondamentale per Icardi e il suo entourage. Nelle ultime ore il Napoli ha accelerato per provare a chiudere, con l'obiettivo di strappare il 'sì' del calciatore la prossima settimana, in modo da trovare poi un'intesa anche con l'Inter.