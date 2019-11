Repubblica - Tutti su Ibra: Milan in pole, Napoli subito dietro. Zlatan preferisce l'azzurro

Sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic ci sono Napoli, Milan, Bologna e Roma. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui gli uomini mercato dei diversi club si sono già fatti vivi con Mino Raiola per provare a raggiungere un'intesa. L'ingaggio richiesto dall'attaccante svedese è di circa un milioni di euro al mese, dunque un totale di sei milioni per sei mesi. Anche se, volendo, potrebbe accontentarsi di 4 milioni per sei mesi, ma solo in caso di un accordo più duraturo, pari a 18 mesi.

CORSA MILAN-NAPOLI? Secondo il quotidiano, le due squadre favorite nella corsa ad Ibra sarebbero Milan e Napoli. I rossoneri sono in pole, dal momento che potrebbero liberarsi di Piatek a gennaio. Ma il primo antagonista sarebbe proprio il club di Aurelio De Laurentiis, che può contare sul fattore Ancelotti, tecnico stimatissimo dall'ex Los Angeles Galaxy, che di par suo sarebbe tentato dalla sfida partenopea.