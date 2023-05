Resta vivo il nome di Thiago Motta, ma piace anche al Psg

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando del casting per l'allenatore, fa sapere che nelle ultime ore ha preso quota il nome di Thiago Motta

