"Resti solo se convinto!, "Evitiamo il caso Allan!", tifosi divisi sul futuro di Koulibaly

Sulla nostra pagina Facebook abbiamo chiesto ai tifosi se preferiscono sacrificare Koulibaly per qualche colpo (come Veretout) o se vogliono la sua conferma accettando, in arrivo, solo un centrocampista con la formula del prestito. Tante risposte arrivate e un pensiero comune: il difensore deve restare solo se convinto, altrimenti deve essere ceduto per non ripetere il caso Allan. Sono tanti i messaggi simili da parte di tifosi ormai maturi che non si legano più solo al nome di un calciatore ma anche alle motivazioni che lo spinge a restare o ad arrivare al Napoli.