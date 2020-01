Retroscena - ADL voleva Tonali: ne aveva parlato con Cellino che lo ha blindato

Il Napoli aveva pensato a Torreira per il centrocampo, poi ha scelto di puntare deciso su Lobotka, ma nei pensieri della dirigenza c'era anche un giovane talento italiano. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che De Laurentiis si è mosso in prima persona per convincere Cellino a cedere Sandro Tonali, regista classe 2000, ma il Brescia non intende venderlo a gennaio. Così si è andati decisi su Lobotka.