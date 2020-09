Retroscena Allan - L'Inter s'è ritirata non avendo 24mln, nuovo stop agli investimenti dalla Cina

"La direttiva del governo cinese è chiara da tempo: stop a investimenti eccessivi in aree non strategiche per l’interesse e l’economia nazionale. Il coronavirus ha fatto il resto". Questo quanto riporta quest'oggi il Corriere della Sera, che motiva la mancanza di ingenti investimenti sul mercato nerazzurro non solo per la pandemia, ma anche per una precisa linea politica. Non si spende se prima non si cede ed Antonio Conte è stato da tempo messo al corrente: "Lo scoglio vero per l’Inter e Suning sono le politiche della Cina. Per ora il club si è mosso su Hakimi (40 milioni) e Sensi (25), riscattato dopo il prestito. L’Inter aveva già programmato gli acquisti di Tonali e Kumbulla. A bloccarli non è stato Conte, come qualcuno erroneamente pensa, ma l’impossibilità di investire. Un altro sogno sfumato è Allan. Il centrocampista del Napoli era un affare a soli 24 milioni: l’ha preso l’Everton, l’Inter si è ritirata per mancanza di fondi. E allora si vive sui parametri zero o low-cost".