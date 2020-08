Retroscena Benatia: Juve fu multata per una clausola anti-italiane (anche il Napoli) all'Al Duhail

La Juventus fu multata dalla Fifa, 40 mila franchi svizzeri, per non aver rispettato le regole in occasione della cessione di Medhi Benatia all'Al Duhail

© foto di Daniele Buffa/Image Sport La Juventus fu multata dalla Fifa, 40 mila franchi svizzeri, per non aver rispettato le regole in occasione della cessione di Medhi Benatia all'Al Duhail nella finestra invernale di mercato del 2019. La sentenza Fifa è datata 20 settembre 2019, eppure solo oggi è stata scoperta dalla redazione di Calciomercato.com. Consultando i file delle decisioni emesse dal Fifa Disciplinary Committee si è venuto a sapere che il motivo della sanzione è una clausola che impedisce all'Al Duhail di cedere il calciatore successivamente a Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e PSG che è vietate dalle normative.