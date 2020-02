Retroscena Cavani-Barcellona: il Napoli poteva affrontarlo agli ottavi Champions

Nel corso del mercato di gennaio il Barcellona s'era messo alla ricerca di un attaccante che potesse rimpiazzare l'infortunato Suarez e l'aveva individuato in Francia. L'Equipe oggi svela un retroscena legato a Edinson Cavani, che avrebbe rifiutato la destinazione azulgrana per non essere poi in competizione col connazionale Suarez quando si riprenderà dal suo guaio fisico.