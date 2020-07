Retroscena CdM - Giuntoli aveva già incontrato Osimhen e i suoi agenti: i dettagli

Sprint nell'affare Osimhen negli ultimi giorni di mercato, ma in realtà la trattativa va avanti da tempo e momenti decisivi ci sono stati già in passato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, fa sapere che l’accelerata per Osimhen è nata una decina di giorni fa, quando Giuntoli ha trascorso il weekend (quello dei recuperi del campionato senza il Napoli in campo) a Montecarlo incontrando Osimhen, i suoi agenti e il direttore sportivo del Lille Campos.