Retroscena CdM - Lozano, l'affare era un passo: Ancelotti incontrò anche la moglie e il papà del messicano

Hirving Lozano è di nuovo in cima alla lista dei desideri del Napoli. Ora il Napoli si sta riavvicinando ma stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno già in precedenza il Napoli è stato ad un passo: “La trattativa per il talento messicano va avanti da tempo, la freddezza per il trasferimento a Napoli da parte della famiglia è stata superata, Ancelotti incontrò anche il papà e proprio la moglie del messicano. Il supporto di Raiola è stato decisivo, a Montecarlo, quando Giuntoli ha definito l’affare Manolas, ha incontrato anche Lozano. L’affare era ad un passo, 45 milioni di euro la proposta al Psv e 4 milioni di euro a stagione al giocatore, mancavano solo alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine. Il Napoli ha tentennato, i rapporti con Raiola hanno subito degli scossoni nell’affare Manolas e le condizioni dell’affare sono cambiate”.

LE CONDIZIONI OGGI - Il quotidiano spiega che con l’uscita del Psv dalla Champions il Napoli può approfittarne per abbassare il prezzo a 40 milioni ma Raiola, sfruttando l’interesse del Valencia e del Psg, ha rivisto le pretese per l’ingaggio del messicano chiedendo al Napoli 5 milioni a stagione. I contatti sono al momento in stand-by.