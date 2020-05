Retroscena CdS - ADL voleva comprare Azmoun già a gennaio, relazioni eccellenti dell'iraniano

Uno dei nomi caldi per la prossima estate per l'attacco del Napoli è quello di Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit, anni 25, un profilo di valore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli, per le relazioni eccellenti sul calciatore, lo avrebbe voluto acquistare già a gennaio, De Laurentiis ci avrebbe provato ma la casella occupata da extracomunitario ha frenato l'affare. Ma il discorso è semplicemente rimandato al futuro, alla prossima estate, perché Azmoun resta uno dei principali indiziati a sostituire, eventualmente, Milik.