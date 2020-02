Retroscena CdS: il Napoli aveva individuato in Vlahovic il terminale del gioco di Gattuso

Al Napoli ha già fatto male, prima con la maglia della Primavera (con una doppietta), poi anche con quella della prima squadra. Dusan Vlahovic quando gioca contro gli azzurri va a segno, anche se gioca con i grandi e al San Paolo. L'attaccante della Fiorentina, autore di uno dei gol che hanno decretato il penultimo k.o. interno in campionato, secondo il Corriere dello Sport è finito anche nel mirino del club partenopeo, che lo aveva individuato come terminale offensivo del gioco di Gattuso. Anche la Roma - si legge - ci ha pensato, ma la Fiorentina non ha voluto sentire ragioni e adesso prova a rinnovargli il contratto.