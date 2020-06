Retroscena CdS: Napoli e Verona stavano per chiudere un maxi-affare da 60mln

Il Napoli stava per chiudere una maxi-operazione di mercato con l'Hellas Verona nel corso dell'ultima finestra di mercato. A gennaio i due club stavano lavorando ad un affare da 60 milioni per trasferire in azzurro Rrahmani, Kumbulla e Amrabat. Questi ultimi due, poi, si sono tirati fuori. Ma il Napoli ha continuato a volere fortemente Rrahmani, strappandolo poi per meno di 15 milioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.